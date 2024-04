La montaña oriental exige el arreglo integral de las «tercermundistas» N-621 y N-625

Publicado por JOSÉ Mª CAMPOS León Verificado por Creado: Actualizado:

Los alcaldes de la montaña oriental se rebelan contra el más estado de la N-621 y la N-625. El alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santos, asevera que en la N-621 hay un punto negro que afecta al municipio de Cistierna y que «la carretera está lamentable con baches y parches que no solucionan nada. Nos tomaron el pelo el año pasado antes de las elecciones. Lo que tienen que hacer es el arreglo íntegro y no vale solo parchear la N-621 y la N-625». Exige que dejen de parcializar las inversiones como han hecho en la N-625 entre Cistierna y Mansilla.

Por su parte, el alcalde de Riaño, Senén Presa, puntualizó que la carretera está tan mal que ya no se salva ningún tramo excepto las curvas que se arreglaron en verano. «Se necesita una reunión de todos los alcaldes para presionar al ministerio y presentar escritos de queja. Son carreteras tercermundistas y debería dar vergüenza al Ministerio de Transportes».

Para el alcalde de Crémenes, Manuel Valbuena, la gente no viene a la zona si no tienen internet y buenas comunicaciones por carretera. Sus críticas se unen a las del alcalde de Burón, Pedro Luis Álvarez, que aseveran que hay tramos que son «insufribles por su mal estado y hay que soportarlos además con mala climatología». Precisa que no se pueden tener estás vía de comunicación cuando son la entrada del parque regional Montaña de Riaño y Mampodre y el parque nacional Picos de Europa. «Mucho hablar de la España vaciada y si tenemos estas carreteras, peor todavía», denuncia.

Desde Boca, su alcalde, Oscar Fernández, señala que la comarca está siendo un referente para el turismo de la moto con llegada masiva de ingleses y holandeses. «El turismo del motor es el que más valora el estado del asfalto. En las zonas de Llanaves y Portilla ha habido accidentes por el mal estado del firme y de los arcenes. Y es la imagen que tenemos para el turismo del motor». También el alcalde de Valdepolo, Javier Padierna, exige un arreglo íntegro de la N-625 y no por tramos ya que «la climatología daña mucho el asfaltado y esta carretera, que es nacional, es un patatal».