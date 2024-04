El alcalde de Valdefresno acusa a la UPL de “inventarse una guerra de banderas que no existe”

Publicado por User Admin Verificado por Creado: Actualizado:

El alcalde del municipio leonés de Valdefresno, José Pellitero, acusó este viernes a Unión del Pueblo Leonés de “inventarse una guerra de banderas que no existe”, después de que el Grupo Municipal leonesista denunciara que, “en vísperas de la Fiesta de Villalar”, había retirado la bandera de León de la entrada del Consistorio.

Pellitero rechazó “tajantemente” estas acusaciones y aseguró que la retirada momentánea del mástil, iniciada el 12 de marzo, se debe a la ampliación de las columnas y a la necesidad de hacer una réplica de acero en el taller para la nueva enseña, teniendo que mantener aquellas que constitucionalmente son obligatorias. Por ello, se repondrá cuando estas obras finalicen, junto a una más, de modo que ondearán las de León, Europa, España y Castilla y León.

El alcalde apuntó además que la bandera retirada no era la oficial de la provincia de León y que fueron todas retiradas. “Se está adecentando la zona, que no lo estaba, y arreglando ese espacio”, afirmó, al tiempo que añadió que “el municipio tiene otros problemas mucho más importantes que una supuesta guerra de banderas que no existe y que algunos quieren inventarse”.