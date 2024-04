La alcaldesa de Murias de Peredes pide que se escuche a los municipios de montaña

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La Asociación Española de Municipios de Montaña (esMontañas) inició los actos de la Capital de las Montañas 2024 en el centro multiusos de Chandrexa de Queixa (Orense) en el que participó el municipio leonés de Murias de Paredes.

La alcaldesa, Mari Carmen Mallo, miembro de la junta directiva de esMontañas, en un momento en el que se hablaba de la energía y el turismo deportivo y de aprovechar el agua como recurso básico argumentó que «nosotros percibimos una entidades que nos machacan, que nos legislan y, sobre todo, que no nos acompañan en el crecimiento ni en la formación. Son entidades sancionadoras, con un poder impresionante ante el que las administraciones pequeñas, con pocos recursos tanto técnicos, como humanos y económicos, pues solo nos queda agachar la cabeza, y no escucha nadie». Y añadió que «tendríamos que desarrollar el discurso de ‘escúchennos’. La escucha ayuda a gestionar problemas. Y hablo de escuchar a la gente, por ejemplo, antes de hacer los pliegos». En este punto la alcaldesa de Murias de Paredes se refirió expresamente a la Confederación Hidrográfica del Duero, «que debería escuchar mucho más y facilitar los trámites. Pedimos permisos para cualquier intervención y pasan seis, ocho o diez meses. Como no tengas una puerta donde tocar, eso me parece ya tremendísimo, te quedas en el felpudo de la espera».

Al acto asistió el presidente de la Diputación de Orense, que destacó el esMontañas sea «la voz de los municipios de montaña» y recalcó que hay que «poner en valor las potencialidades de los pueblos de montaña afectados por la despoblación».

Por su parte el presidente de esMontañas, Miguel Gracia, comenzó señalando que «esMontañas tiene sentido mientras los pueblos, que tienen características especiales y problemas comunes, se sigan entendiendo».

En encuentro contó también con la presencia de la Directora General del Agua del Miteco, María Dolores Pascual, quien indicó que los procesos de extinción de concesiones han dado lugar a muchos conflictos con ayuntamientos, pero que se está en el momento de «estudiar cómo aprovechar esas infraestructuras para el beneficio de los pueblos que los acogen». Además aseguró que en los nuevos concursos y pliegos se deben abordar cuestiones que tengan en cuenta no solo al municipio sino al territorio afectado. Los que tengan agua «es una oportunidad que deben aprovechar».