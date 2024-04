Cistierna invierte 113.000 en mejoras del polígono industrial

Publicado por josé mª campos Cistierna Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cistierna ha acometido varias inversiones en el polígono industrial ubicado en Vidanes con una inversión de 113.644,38 euros procedente del plan de polígonos 2021 de la Diputación de León.

Se ha asfaltado la calle principal, una mejora de las infraestructuras del servicio de abastecimiento mediante la reposición de un tramo de tubería de impulsión desde las bombas del depósito hasta el cruce con la N-625 y se han instalado dos cloradores automáticos para cada uno de los depósitos del polígono para mejorar la calidad del agua que es una demanda de las empresas desde hace años. La petición la había hecho la empresa de quesos dado que la empresa de legumbres ya había instalados sus cloradores, según se señala desde el ayuntamiento.

Las principales actuaciones han sido el asfaltado del firme de la calle principal con un coste de 49.840 euros, mejoras de las instalaciones hidráulicas por 21.846 euros, mejoras en la red de impulsión del polígono por 13.888 euros y la mejora de equipos de cloración del depósito que surte agua al polígono con una coste de 7.960 euros.

El concejal de obras de Ayuntamiento de Cistierna, Luis Manuel Fernández, señaló que «la idea es asfaltar el resto de las calles con el siguiente plan de polígonos que ponga en marcha la Diputación de León dado que las calles llevan muchos años en las que no se actúa». No obstante existe una de las calles paralelas a la empresa Cidacos sobre la que no habrá que actuar dado que ha sido adquirida por la empresa para llevar a cabo la ampliación de sus instalaciones.

Además, puso de manifiesto que el Ayuntamiento se ha planteado como objetivo ir complementado en fases sucesivas los servicios urbanísticos básicos en el polígono. Así se reformaran los existentes que son deficitarios y «de esta forma proceder a la mejora de su calidad y servicio acogiéndonos a los distintos planes municipales y la Diputación de León».

Este polígono lleva en funcionamiento desde 1995 y cuenta con una superficie total de 142.313 metros cuadrados de los cuales 105.097 están destinados a suelo edificable industrial. Para el nuevo equipo de gobierno el polígono de Cistierna es una de las apuestas de cara a mantener en el mejor estado posible este suelo industrial que acoge empresas que generan varios centenares de empleos directos. Consideran que esta es la forma de hacer más llamativo este polígono industrial que cuenta con todos los servicios.