Un centenar de amantes del ajedrez se citan en el autonómico de Boñar

Podium del sub 16 junto al concejal Andrés González. CAMPOS

La villa de Boñar celebró durante todo el fin y el puente el campeonato de Castilla y León de ajedrez que tuvo lugar en el pabellón municipal con la colaboración del ayuntamiento de Boñar. Se han dado cita 90 participantes procedentes de toda la comunidad. En la categoría de Sub 14 los primeros puesto fueron ocupados por Daniel Vecillas Rey, Dario Gonzalez Chapado y Rodrigo Altelarrea Hernando. La primera femina fue Paula López Molina. En la categoría de sub 16 el ganador fue Ibai Sanz Gorospe seguido de Heriberto Rubial Blanco y dario Hervada Serrano. En chicas la ganadora fue Sofía González Brava. En la categoría sub 18 la ganador fue Ivan Paniagua Tomillo, en segundo puesto fue para Juan Gómez Pastrana y el tercero para Damian Angel Lorenzo Calvo mientras que Mireia Rene Villalba fue la ganadora de chicas. Tanto en masculino como en femenino los ganadores irán invitados con todos los gastos pagados al campeonato de España de este año.

Los dos niños participantes de Boñar lo hicieron en las categorías de sub 10 y sub 12 que tuvo que celebrarse en Valladolid dado que Boñar no contaba con suficiente capacidad hostelera para acoger todos los participantes en sus categoría y sus respectivos acompañantes.

El concejal de cultural del ayuntamiento de Boñar Andrés González recordó que la federación de Castilla y León de ajedrez había decidido hacer este campeonato, clasificatorio para el campeonato de España dado «que alguno de sus miembros han participado en el campeonato de ajedrez que cada año hace en Boñar la asociación la Peralica». Esta asociación lleva más de dos décadas celebrando un concurso de ajedrez que congrega a muchos entendidos y amantes de este deporte y que ha hecho que Boñar sea un punto de encuentro cada año.