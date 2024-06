Valencia de Don Juan disfruta de una animada Feria rociera marcada por el buen ambiente con aire andaluz

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Valencia de Don Juan disfrutó este sábado de una animada Feria Rociera en la no faltaron los caballos, los trajes de faralaes y los bailes de sevillanas. Los actos arrancaron a las once y media de la mañana con una concentración de los romeros y posterior pasacalles y misa en la iglesia de los Agustinos. Después la ambientación se trasladó al Jardín de los Patos, donde hubo una paellada popular. Por la tarde no hubo momento para el aburrimiento con una actuación de sevillanas a cargo del grupo Bendita Afición, el I Certamen de Sevillanas villa de Coyanza, un concierto a cargo del grupo Acontratiempo. También hubo cena a bese de una parrillada. La jornada concluyó con un concierto flamenco a cargo de Santi B. ‘El Pin’ y discoteca móvil hasta altas horas de la noche. | A. M.

María Fuentes