Villamartín de Don Sancho clama por el «urgente» arreglo de su carretera

Estancado El proyecto que fue presupuestado en 1,5 M€, se llegó a adjudicar pero sin la dirección de obra

Deplorable estado Sin ningún tipo de intervención en 60 años la carretera es «un camino de cabras», según Fernández

No es la primera vez que la alcaldesa de Villamartín de Don Sancho lanza públicamente un grito desesperado para que por fin se arregle la carrera LE-5633 que da acceso a la localidad.

Verónica Fernández Pinto, del PP, ha vuelto a denunciar el «deplorable» acceso de la principal vía de comunicación para los habitantes de esta localidad de Tierra de Campos. «Si hace tres años ya decíamos que esto es un camino de cabras no te puedes imaginar como está ahora», denuncia la alcaldesa, cansada de los incontables trámites por los que ha pasado sin éxito esta carretera en los distintos despachos de la Diputación de León, titular de la vía, en la que no se ha intervenido desde hace más de seis décadas.

«No hay derecho a que los habitantes de las zonas rurales tengamos nuestras comunicaciones de esta manera, con el peligro que esto supone para nuestra seguridad vial», denuncia Fernández.

Tras la primera denuncia pública hecha en este medio por la alcaldesa en verano de 2021, el por entonces presidente de la Diputación, Eduardo Morán, se comprometió a dar una solución urgente a esta carretera. Ya han pasado tres años desde esta declaración de intenciones, y un cambio de presidente en la institución provincial, sin que se haya atendido esta obra, que «condena» a los habitantes de esta zona «al más absoluto olvido por parte de la administración», afirma la alcaldesa.

El arreglo de la LE-5633 fue incluida en el 2022 en un lote de obras por parte de la Diputación de León, que llegó a licitar el proyecto en marzo de 2023 y en julio de ese mismo año se adjudica la obra a la empresa Coysa, por cerca de 1,5 millones de euros, previa justificación de precios, que son aprobados en noviembre de 2023.

En enero de 2024, se firmó el contrato y un mes después se debería haber firmado el acta de replanteo, «algo que no se hizo porque la Diputación no (el problema está que no contrató la dirección de obra», explica la alcaldesa con la información que ella misma ha podido recabar. «El problema radica, según hemos podido saber, en qué Intervención no ha licitado la contratación de la dirección de obra», añade.

La alcaldesa teme que la obra entre en «vía muerta», se paralice y haya que hacer una nueva revisión de precios. «Nos da miedo que se pierda esta importante inversión, que para una zona como la nuestra es todo un sueño, ya que nunca se ha invertido cantidad similar en nuestras carreteras», relata la alcaldesa.

Fuentes del Área de Fomento de la Diputación de León consultadas por este periódico aseguran que el retraso en el inicio de estas obras «y de otras muchas tantas que hay pendientes en la provincia de León» se debe a los problemas burocráticos y en retraso de las tramitaciones que afecta a la institución provincial.