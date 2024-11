El TSJ ratifica otra sentencia de Asaja por las ayudas de la Diputación

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Castilla y León ha dictado sentencia favorable a Asaja, en el recurso interpuesto por esta organización, contra el acuerdo de Junta de Gobierno de la Diputación Provincial aprobando las bases de convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a organizaciones profesionales agrarias y otras entidades asociativas agroalimentarias, para el ejercicio de 2021.

Según informa la organización, se desestima así el recurso de apelación interpuesto por la Diputación de León contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de León, de fecha 6 de septiembre de 2023. El Tribunal, como ya lo hiciera respecto a las bases de convocatoria de las ayudas de 2020, sigue considerando que las bases no contenían criterios de concurrencia competitiva y que por tanto eran contrarias a la Ley General de Subvenciones. Cabe recurso de casación.Asaja pide a la Diputación que «acate las distintas sentencias que está recibiendo, que no gaste más dinero del contribuyente en nuevos recursos, que gobierne para todos con la imparcialidad que por ahora no está demostrando, y que muestre respeto al sector agropecuario empezando por tenérselo a la que es principal organización profesional agraria en la provincia». Aunque las sentencias van contra los acuerdos de la Junta de Gobierno, por ser la que tiene el poder ejecutivo, Asaja apunta que la oposición, del PP y de otros grupos minoritarios, han estado en sintonía con el equipo de Gobierno.