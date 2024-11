Rompiendo ideas preconcebidas

El veterinario leonés Óscar Suárez Miranda participa en el libro coral Mitos (y realidades) del cooperativismo agroalimentario, que próximamente verá la luz, en el que distintos expertos tratan de romper ideas preconcebidas de este sector muchas veces tachado injustamente de anticuado e inmovilista.

Óscar Suárez Miranda, originario de la zona de Omaña, nació en León en 1976 y es licenciado en Veterinaria por la Universidad de León. Funcionario del Cuerpo Nacional Veterinario desde 2010, ha compaginado su pasión por la economía, la transformación digital y la internacionalización con la investigación en el ámbito agroalimentario. Está especializado en Economía y Transformación Digital, en Comercio Internacional y en Comunicación Institucional. Actualmente es jefe del área de promoción empresarial e internacionalización en la Dirección General de Economía de la Comunidad de Madrid.

En el libro Mitos (y realidades) del cooperativismo agroalimentario, que será publicado próximamente por la Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias 2024, se enfrenta a la idea de que ‘A las cooperativas les falta digitalizarse’, desarrollando todo un capítulo sobre ello.

Según explica, «tras un riguroso análisis», llega a la conclusión de que existe una gran diferencia en el nivel de digitalización entre las grandes y las pequeñas cooperativas, aunque con sus excepciones. Su trabajo constata a través de múltiples datos, argumentos y ejemplos, «que la transformación digital en la cooperativas es una realidad palpable», aunque «aún queda un largo camino para su consolidación en todo el sector».

Con todo ello, Suárez llega a la conclusión de que «la opinión de que el sector cooperativo agroalimentario es un sector inmovilista y poco tecnificado no es cierta». Y añade que «en los últimos 40 años ha sido capaz de aumentar exponencialmente muchas de sus producciones, gracias, en parte, a las empresas tecnológicas vinculadas a los fertilizantes, los fitosanitarios, la mecanización y la biotecnología, y también a la capacidad de las cooperativas para integrar todas estas nuevas tecnologías en su organización. (…) aunque la realidad de la digitalización del sector es que aún no está plenamente implantada».

El veterinario leonés asegura que «en el actual entorno económico globalizado y competitivo, el sector cooperativo español ha de afrontar el reto de los constantes cambios de los mercados y de la sociedad. Con este fin, la estrategia empresarial no sólo ha de basarse en aumentar la dimensión, la interna­cionalización o la mayor integración asociativa. Las cooperativas agroalimentarias deben transformarse digitalmente si quieren seguir siendo competitivas».

En su análisis, Óscar Suárez Miranda pone varios ejemplos de un alto grado de digitalización de cooperativas agroalimentarias con fuerte implantación en la provincia de León o en otras cercanas como son los casos de AN (Agropecuaria de Navarra) o de la zamorana Cubadú.

Otros mitos que trata de rebatir el libro, afrontados por diferentes autores son: los agricultores no toman decisiones ni gobiernan las cooperativas, las cooperativas no están al servicio de los socios, las cooperativas liquidan a sus socios por debajo de los precios de mercado, las cooperativas no operan en los mercados internacionales...