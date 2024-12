Una alerta masiva por móvil sorprende a los pueblos del sur de León por la desaparición de un vecino: "Me llevé un susto tremendo"

Publicado por M.C. León Verificado por Creado: Actualizado:

La desaparición la semana pasada de un hombre en la localidad vallisoletana de La Unión de Campos movilizó a un importante número de personas, gracias a la alerta enviada por el 112 a los móviles de los vecinos y vecinas de las localidades más próximas de forma masiva. Una de las esas localidades fue Valencia de Don Juan cuyos vecinos, sobre todo los más mayores, se vieron sorprendidos por la llegada en sus dispositivos de la alerta en la que se informaba de la desaparición de este hombre de 85 años de edad, de una residencia de ancianos de la Unión de Campos y se daban una serie de datos de la persona para su localización, como la estatura, la ropa que llevaba y su nombre de pila.

Un vecino de Valencia de Don Juan se puso en contacto con este periódico para mostrar se desacuerdo con la alerta enviada a los móviles personales.«Me llevé un susto tremendo», narra este vecino, que explica que él es una persona también de avanzada edad y que no tiene por qué recibir este tipo de avisos en so móvil. «Está claro que yo no voy a salir a buscarlo». Además, critica el hecho de que para que el mensaje que «por cierto tiene un sonido bastante desagradable», haya que dar al botón de aceptar. «Se pasan el día diciéndonos que no le demos a aceptar a nada, que puede ser un fraude, y claro, te entra la duda», afirma este vecino que pide «prudencia» a la hora de utilizar este sistema de alertas.