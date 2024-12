Los agricultores y ganaderos toman Madrid contra el pacto de Mercosur

Publicado por EP Verificado por Creado: Actualizado:

Los agricultores y ganaderos han vuelto a concentrarse este lunes frente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, convocados por Asaja y Coag, para protestar contra el acuerdo entre la UE y Mercosur, y ha avisado de que esta concentración será «sólo el principio» si el acuerdo sigue adelante y no responden a sus peticiones.En concreto, las organizaciones agrarias convocantes han detallado que no están en contra de acuerdos como el de Mercosur, sino del contenido del acuerdo que se ha logrado por parte de la UE con el bloque económico compuesto por países de América del Sur, ya que supondrá «competencia desleal» para los agricultores españoles.Los trabajadores del sector agrario denuncian como el principal problema que a los países que componen Mercosur no se les exige los requisitos y estándares sanitarios y fitosanitarios que vienen cumpliendo los agricultores y ganaderos de la UE, ya que han precisado que «no se trata de un tema español, sino que es un tema europeo».Además, este tema se suma a las reivindicaciones que ya reunieron a los agricultores el pasado febrero en Madrid y que no han sido respondidas por parte del Ministerio, como los incrementos de los costes de producción o los seguros agrarios.El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha declarado que lo que pretenden es competir «con las mismas reglas y eso Mercosur no lo respeta». «Lo que está prohibido en Europa, allí dejan producirlo», ha asegurado Barato.En este sentido, ha comentado la posibilidad de que países como Francia, Polonia o Irlanda ejerzan una «minoría de bloqueo» para que este acuerdo no se produzca.Además, Barato pide a Planas, que explique cuáles son las «bondades» del acuerdo, ya que no se ven «por ningún sitio».

