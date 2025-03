Jesús Santos, trabajador de San Isidro: «Veníamos a trabajar con botas de agua o madreñas, no teníamos equipación»

Publicado por Creado: Actualizado:

El edificio de Cebolledo de San Isidro acogió ayer un emotivo acto para celebrar estas cincuenta temporadas de la estación, al que acudieron autoridades, alcaldes, la actual plantilla, y una representación de aquellos primeros trabajadores con los que empezó a andar la estación.

Es el caso de Jesús Santos, quien recordaba sus comienzos allá por 1971. «Yo empecé a trabajar con el montaje del primer telesquí de Salencias, luego llegaron muchos más, como aquel que funcionaba con un motor de gasóleo, o la primer telesilla de Cebolledo», recuerda.

Los comienzos fueron duros. «Veníamos a trabajar con botas de agua, y algunos incluso con madreñas, porque de aquellas no teníamos equipación», explica. «También había años en los que no nevaba nada, eso no es nuevo», añade. Preguntado sobre el futuro de la estación, Jesús Santos celebró el anuncio del presidente de nuevas inversiones. «Está claro que necesita modernizarse, e invertir en nuevos cañones que fabriquen nieve de calidad. Cuando eso ocurra San Isidro será la mejor, porque ninguna estación tiene las cualidades que tiene el terreno de aquí, rico en silicio, lo que ayuda a conservar mejor la nieve».

El presidente de la Diputación apuntó en su discurso que la mejor temporada en estos 50 años fue la de 2008-2009 en la que se registraron cerca de 276.000 esquiadores y 156 días de apertura, mientras que la peor fue en 1989 cuando no se abrió la estación por falta de nieve.