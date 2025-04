Cae parte de una casa Mansilla de las Mulas sin causar daños personales

En la vivienda habita una mujer que no sufrió daños personales.dl

Parte de una vivienda ubicada en la calle Olleros de Mansilla de las Mulas se vino abajo el pasado miércoles sin que se registraran daños personales.

A pesar de que la casa esta habitada por una mujer, que en el momento del derrumbe se encontraba en su interior, se cayó una parte anexa que no era vivienda propiamente dicha, usada como almacén. Afortunadamente tampoco había en ese momentos coches aparcados en la calle, como es habitual, ni nadie pasaba por allí en este momento.

Las intensas lluvias de las últimas semanas, junto con el estado de deterioro de la vivienda han provocado el derrumbe. "Cualquier día se me cae la casa", solía decir la vecina de esta vivienda.

Por el momento la calle permanece cortada y precintada por el Ayuntamiento de Mansilla hasta que se retiren los escombros.

Esta misma mañana, la alcaldesa de Mansilla de las Mulas, Camino Lozano, junto al arquitecto municipal, han visitado la casa para asegurase que no se produzcan nuevos desprendimientos. Tras una primera revisión, se ha concluido el resto de la casa no presenta peligro de desplome. "Ha sido un susto grande, sobre todo para la vecina, pero lo importante es que no hay que lamentar males mayores y nadie ha resultado herid, ya que es una calle bastante transitada", ha declarado la alcaldesa.