La Junta se enteró del ERE de Azucarera por la prensa y pide datos a la empresa

Las consejeras de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, han remitido una carta conjunta a la empresa Azucarera tras el anuncio de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en todas las plantas de la compañía en España, tres de ellas en Castilla y León: La Bañeza, Miranda de Ebro (Burgos) y Toro (Zamora).

Según ha explicado González Corral, el objetivo de la Junta con esta carta conjunta es pedir información a la empresa para conocer la situación concreta de la que, según ha reconocido también, se han enterado a través de los medios de comunicación. «No les puedo trasladar nada porque no he recibido ningún tipo de información clara ni concisa por su parte», ha añadido.

La titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha aprovechado la ocasión para recordar que la Junta ha apostado siempre por el cultivo de la remolacha, al que se ha referido también como «un producto tan característico» de Castilla y León. «Tienen que tener todos claro que seguiremos defendiendo a la remolacha, a nuestros agricultores y a todos los trabajadores», ha aseverado González Corral.

Este mismo miércoles, el secretario general de UGT León, Enrique Reguero, ha solicitado la implicación del Gobierno central y de la Junta de Castilla y León para que el ERE anunciado en la Azucarera de La Bañeza no sea efectivo, ya que la remolacha es un sector «estratégico» en la provincia leonesa. También CCOO de Castilla y León se ha comprometido a luchar por tratar de mantener los empleos de Azucarera, según se recoge en un comunicado en el que explica que desde la comunicación a los trabajadores el lunes se cuenta con siete días para formar la comisión negociadora que, previsiblemente, se compondrá este mismo jueves. También este jueves se reunirá el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, con el comité de empresa de La Bañeza.

«Vamos a esperar porque todavía no sabemos el alcance de la situación», ha apuntado el responsable de UGT, quien ha puntualizado que en estos momentos se están creando las comisiones negociadoras en los cuatro centros de trabajo de la Azucarera en toda España, en el caso de León en La Bañeza. El representante sindical ha mostrado su preocupación ante esta situación. En principio, ha manifestado, no se habla de cerrar centros de trabajo, pero sí de reducir personal en las plantas. «Esperemos que Gobierno de la Junta y de España se impliquen y busquemos soluciones», ha reiterado y ha recalcado que no es «de recibo» optar por la importación de la remolacha de otros países si se apuesta por los recursos propios, ya que esto supone dejar a los agricultores españoles con precios por debajo de lo que deberían ser y no los hace competitivos. En el caso de León, la Azucarera de La Bañeza tiene una plantilla fija de 140 trabajadores, aunque en periodos de producción hay muchos puestos eventuales y la pérdida de estos empleos supondría pasar por «otro sufrimiento». «León necesita una actividad económica importante, resurgir y estas no son noticias nada buenas para sacar adelante nuestra provincia», ha concluido.