Los trabajadores arrancan la primera protesta para salvar la Azucarera

Hoy comenzarán las movilizaciones encaminadas a defender la permanencia de la actividad y los puestos de trabajo vinculados a la planta de Azucarera en La Bañeza, tras el anuncio del ERE planteado por la empresa y el cierre de la planta leonesa.

La primera de las acciones tiente lugar esta maána y consistirá en una concentración a la puerta de la fábrica de La Bañeza a las 11.00 horas. Las movilizaciones continuarán el viernes día 6 con una concentración en la Plaza Mayor de La Bañeza por la tarde y el próximo martes, día 10, tendrá lugar otra concentración en las Cortes de Castilla y León con motivo del pleno.

Según ha informado el Comité de Empresa, la situación generada en torno a la fábrica leonesa afecta «gravemente» no sólo al empleo de los 160 trabajadores de la planta, sino que tiene un impacto «profundo» en toda la cadena agroindustrial de la comarca.

Su actividad genera un empleo indirecto de afecta a unas 1.200 familias, entre ellas 400 agricultores de la comarca, además de los trabajos de logística, mantenimiento, servicios y hostelería, entre otros.

Además, el Comité de Empresa ha remitido una carta al Gobierno de España en la que le solicita una reunión con los representantes de los trabajadores y que se reúna con los dueños de la Azucarera y les exija que expliquen el plan de futuro que tienen para la remolacha y el azúcar en España, así como que sigan protegiendo a la provincia de León como máxima productora de remolacha en el país, «obligándoles a su vez a que mantengan el empleo».

También ha remitido una carta en la que pide reunirse con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el 10 de junio, durante la celebración del pleno de las Cortes.

Del mismo modo, han remitido una carta al alcalde de La Bañeza, Javier Carrera de Blas, en la que le requiere la realización de pancartas para colocar en las entradas de la ciudad con el lema «No al cierre de la Azucarera de La Bañeza, por el futuro de nuestra ciudad y su comarca», así como la realización de prendas reivindicativas como camisetas, gorras o pegatinas, cuestiones que se encuentran en sintonía con la moción aprobada en sesión plenaria y respaldada por unanimidad que aboga por la unidad en defensa de la planta Azucarera, sus trabajadores y el sector.

Por su parte, el sindicato UGT FICA Castilla y León ha denunciadoque la intención de Azucarera es importar la remolacha lo que supone una dependencia total de terceros países de un producto esencial que puede seguir produciéndose en España y que provocaría el fin del cultivo del cultivo en la Comunidad.

Así lo han denunciado la secretaria general de UGT FICA CyL, Sandra Vega y el secretario de acción sindical, Gorka López, que han recalcado que esta política provocará el «cierre de todas las fábricas a medio y largo plazo».

La afirmación de UGT vendría respaldada por la Federación Europea de Sindicatos que ha contestado recientemente a la petición de ayuda por parte del sindicato alegando que «AB Azucarera es una empresa rentable» y que «la actual caída de los precios del azúcar es una tendencia cíclica en el mercado que la citada empresa tiene capacidad de solventar».