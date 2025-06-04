Los vinos de la DO León cosechan otras diecinueve medallas en tres grandes concursos internacionales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Diecinueve medallas, mayoritariamente de oro, constituyen el extraordinario balance de la participación de las bodegas adscritas al Consejo Regulador de la Denominación de Origen León en los tres últimos grandes certámenes vinícolas internacionales del calendario 2025. Once de ellas premiaron los vinos elaborados con la variedades de uva autóctonas Albarín y Prieto Picudo en los prestigiosos Zarcillo International Wine Awards 2025, a las que precedieron las cinco en el Concurso Nacional de Vinos Jóvenes Baco y las tres de Ecovino, que este año alcanzó su décimo sexta edición.

La bodega El Sueño de las Alforjas (Valdevimbre) se ha consolidado ya como un clásico en el pal- marés del concurso de vinos ecológicos Ecovino, en esta ocasión con un gran oro para el ‘El Sueño de las Alforjas’, blanco con crianza de la variedad Albarín de la añada 2022, y dos oros para el ‘Cascabel’, blanco de la misma vinífera, y el ‘Mojalpico’, rosado de Prieto Picudo, ambos de la vendimia 2024.

Meóriga (Mayorga de Campos) y Gordonzello (Gordoncillo) hicieron doblete en el Concurso Nacional de Vinos Jóvenes Baco. La primera con una medalla de oro para el ‘Esencia 33’ y de plata para el Finca Tiramulos. Y la segunda, con sendas platas para los ‘Peregrino’ y ‘Gurdos’. Finalmente, Tampesta-Andrés Marcos (Valdevimbre) sumó la quinta medalla en este certamen, igualmente de plata, con su ‘Tampesta’. Todos ellos rosados de la variedad Prieto Picudo y, como fijan las normas, de 2024.

Los Zarcillo International Wine Awards, la gran cita de los vinos de Castilla y León, fue especialmente prolija para los vinos de la Denominación de Origen León, que cosecharon once importantes reconocimientos. Meóriga (Mayorga de Campos) volvió a hacer doblete, en esta ocasión con oros para los tintos ‘Finca Tiramulos 2021’ y ‘SM Roble 2022’, ambos de la variedad Prieto Picudo. Al escalón más alto del podio subieron también los blancos ‘Maneki’, albarín con barrica de 2023 (Tampesta-Andrés Marcos, Valdevimbre) y ‘Albaricus’, de la misma variedad y de 2024 (Vitis Velado-Castrotierra de Valmadrigal), y los rosados 2024 ‘Peregrino’ (Gordonzello) y ‘Lágrima de Vitalis’ (Vitalis-Villamañán).

Con medallas de plata volvieron a ser premiados, de nuevo haciendo doblete, los ‘Finca Tiramulos’ y ‘SM Roble’ (Meóriga), los dos de la vinífera reina y de la añada 2021, el también tinto ‘Abadía de Balderedo’ (Cooperativa Comarcal de Valdevimbre), un gran reserva de la cosecha 2009 con 85 meses en barrica que ya había sido reconocido con el mismo galardón en la anterior edición del certamen, y los rosados de la última vendimia ‘Peregrino’ (Gordonzello) y ‘Valle Gudín’ (Melwa-Valdevimbre).

Estas altas distinciones elevan a cuarenta y una las medallas conseguidas por los vinos de la DO León (tres grandes oros, veintiséis de oro y doce de plata) en los primeros y más prestigiosos certámenes vinícolas internacionales en lo que va de temporada —Catavinum World Wine&Spirits Competition, Concours International de Lyon, Concours Mondial de Bruxelles, Concurso Internacional de Vinos Bacchus, International Awards Virtus de Lisboa, Premios Cinve, además de los mencionados Ecovino, Baco y Zarcillo International Wine Awards—, confirmando las excelentes cualidades orga- nolépticas y el extraordinario potencial enológico de las variedades autóctonas que son referencia en el territorio vitivinícola del sur de la provincia de León y norte de Valladolid: Albarín en el caso de los blancos y Prieto Picudo para rosados y tintos acreditados y certificados por el Consejo Regulador.