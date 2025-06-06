Crece un 8% la población de urogallo en el Cantábrico

El número de urogallos estimados en la Cordillera Cantábrica ha aumentado hasta los 209 ejemplares, el 8 por ciento más respecto al anterior conteo realizado en 2019, cuando había 191, por lo que el avance en términos absolutos ha sido de 18 aves en cinco años y se mantiene la situación crítica de peligro de extinción. La Junta de Castilla y León ha explicado en un comunicado que acaba de finalizar su actividad el Grupo de Trabajo creado tras la declaración de ‘situación crítica’ de la población cantábrica de urogallo ‘Tetrao urogallus’, correspondientes a los datos recabados en 2024.

De esos 209 urogallos, el 56 por ciento son machos (117) y el 44 por ciento, hembras (92), con lo que se observa un mayor equilibrio que en el anterior registro, cuando el 68,5 por ciento eran machos y 31,5 por ciento, hembras. Por territorios, el 67 por ciento de estos ejemplares de urogallo se asientan en las comarcas leonesas de Alto Sil, Laciana y Omaña principalmente, con ejemplares dispersos presentes en Ancares y El Bierzo; mientras que el 33 por ciento restante se distribuye por el Principado de Asturias en los concejos de Degaña, Cangas de Narcea e Ibias, según el mismo estudio.

El grupo de trabajo está integrado por representantes de las comunidades autónomas con presencia actual o reciente de urogallo (Castilla y León, Principado de Asturias y Cantabria) y coordinado por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Cuenta con el apoyo de asesores externos especialistas en la conservación de la especie, del ámbito científico, sociedades conservacionistas y consultores expertos. Los trabajos de campo fueron desarrollados entre abril y junio de 2024 por personal de las comunidades autónomas y el Miteco: en total muestrearon 320 unidades o parcelas, 177 en Asturias y 143 en León, de 17,5 hectáreas cada una.