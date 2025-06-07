Todas las fotos del cortejo medieval de las Justas de Hospital de Órbigo

El cortejo es uno de los acontecimientos del fin de semana medieval de HospitalVirginia Moran

Tiene Hospital de Órbigo una importante cita este fin de semana con el Medievo. Este sábado dio el pistoletazo de salida a las Justas Medievales, un evento que celebra su vigésimo novena edición con el Passo Honroso que hizo famoso a Suero de Quiñones y que es santo y seña de la localidad. Una fiesta emblemática que cuenta con el favor del público, que no quiere perderse uno de las grandes citas festivas del verano leonés.

La apertura del mercado medieval marcó el inicio del las Justas este sábado y la celebración no se detendrá hasta última hora de este domingo. En el medio, un programa cargado de actos para pequeños y mayores. Campamento y rincón infantil, misa, mercado, danza teatro y animación variada... todo con un inconfundible toque medieval que ayer y hoy dejarán un sabor a tradición en Hospital de Órbigo. Este sábado el cortejo de la villa fue uno de los protagonistas principales. Damas y caballeros partieron de la Puerta del Mercado para disfrutar en el palenque de aquellos juegos, bailes y artes de caballería propias del Medievo. La cena medieval fue otro de las platos fuertes de la jornada y, una vez más, la procesión de antorchas llenó de magia la noche en este rincón del Órbigo para dar paso a la ‘alenda das meigas’ y la animación nocturna que cerraron la jornada.