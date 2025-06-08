Justas medievales: Hospital se cita con su historia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Tiene Hospital de Órbigo una importante cita este fin de semana con el Medievo. Este sábado dio el pistoletazo de salida a las Justas Medievales, un evento que celebra su vigésimo novena edición con el Passo Honroso que hizo famoso a Suero de Quiñones y que es santo y seña de la localidad. Una fiesta emblemática que cuenta con el favor del público, que no quiere perderse uno de las grandes citas festivas del verano leonés.

La apertura del mercado medieval marcó el inicio del las Justas este sábado y la celebración no se detendrá hasta última hora de este domingo. En el medio, un programa cargado de actos para pequeños y mayores. Campamento y rincón infantil, misa, mercado, danza teatro y animación variada... todo con un inconfundible toque medieval que ayer y hoy dejarán un sabor a tradición en Hospital de Órbigo. Este sábado el cortejo de la villa fue uno de los protagonistas principales. Damas y caballeros partieron de la Puerta del Mercado para disfrutar en el palenque de aquellos juegos, bailes y artes de caballería propias del Medievo. La cena medieval fue otro de las platos fuertes de la jornada y, una vez más, la procesión de antorchas llenó de magia la noche en este rincón del Órbigo para dar paso a la ‘alenda das meigas’ y la animación nocturna que cerraron la jornada.

El plato fuerte

Para hoy, la villa vuelve a ofrecer un domingo de lo más especial. El pasacalles abrirá el último día de las Justas Medievales del Passo Honroso, declaradas de Interés Turístico Regional, al igual que el mercado medieval y las actividades para los más pequeños. No faltará la animación ni tampoco la recepción del mantenedor, que este año es la empresa Mondelez International, una fábrica bien arraigada en la comarca y un símbolo de la misma. A las 18.30 horas, la cita es con las mismísmas Justas Medievales del Passo Honroso de Don Suero de Quiñones, el eje central y, a la vez, broche final del fin de semana.