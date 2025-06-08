León nombra a los alumnos de la Academia Básica del Aire Hijos Adoptivos de la Ciudad, en fotos

León nombra a los alumnos de la Academia Básica del Aire Hijos adoptivos de la ciudad.Virginia Moran

León suma otros 262 hijos adoptivos de la Academia Básica del Aire y ya son más de 4.000 los reconocidos con esta distinción desde que hace 25 años se aprobara en pleno esta concesión a los caballeros y damas que se forman en las instalaciones del Ejército del Aire y del Espacio de La Virgen del Camino.

"León ocupa un lugar irreducible en la historia y también en el presente, porque sin León no hubiera España", ha dicho el coronel director de la Academia Básica del Aire y del Espacio, Ignacio de Dompablo, en relación a la letra del himno para añadir, en nombre de todos los caballeros y damas y también los profesores que este año han recibido el título de Hijos Adpotivos de León para añadir que todos ellos "llevarán esta condición con orgullo" porque "León como sabe acoger al peregrino, recibe a todos los que venimos de fuera con un cielo limpio y nos hace suyos con naturalidad. Siempre nos acompañará el León rampante y los valores medievales del Passo Honroso que también enseñamos en la Academia".

El acto en el que los 262 alumnos y profesores han recibido la distinción se ha celebrado en la plaza de San Marcos. Los alumnos han entonado con orgullo tanto el himno del Ejército del Aire y del Espacio como de León. Un acto protocolario y castrense que tras la entrega de los títulos ha realizado el homenaje a los caídos y tras la fusilería ha pasado un avión de la escuela de Matacán. Finalmente, un desfile frente a la fachada del Parador y por el puente de San Marcos ha puesto el broche a los actos.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha incidido en el vícnulo entre el Aire y León, unos lazos que se extienden desde hace más de un siglo y ha pedido a los nuevos hijos adoptivos que "transmitan ese amor por León allá donde vayan".

El reconocimiento a los integrantes de la Academia se repite cada año desde que en noviembre de 2000, cuando, con motivo del 50 aniversario de la apertura de la Escuela de Especialistas de la base aérea, se determinó un reconocimiento a través de la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad de León y el reconocimiento de Hijos Adoptivos de Honor a los alumnos que cada año ingresan en dicha Academia por la contribución de la proyección nacional e internacional de la ciudad, en virtud de los méritos y circunstancias que en la misma concurren y de acuerdo con el vigente Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de León. Un segundo acuerdo plenario, con fecha 19 de mayo de 2018, determinó hacer extensivo el honor a los profesores del centro.

Autoridades civiles y militares también han sido testigos de la entrega de esta distinción.