Cuatro encierros, dos capeas y una gran corrida

Con una tradición taurina que se remonta a 1410, es lógico que el programa festivo de San Juan de Sahagún incluya cuatro encierros los días 11, 12, 13 y 15, dos capeas mañana y pasado, una suelta del Toro Tentenecio el viernes 13 al que seguirá un concurso nacional de cortes, quiebros y saltos con doce de los mejores especialistas y hasta una corrida de toros de primera categoría gracias a los magníficos ejemplares que aporta la ganadería de Valdellán. Las seis reses bravas de este destacado hierro, junto con la presencia de espadas de renombre como Román Collado (que triunfó en Madrid), David de Miranda (triunfador de Sevilla) y la joven figura emergente Ismael Martín, prometen una tarde gloriosa en el coso local el sábado día 14 a las 18.00 horas.

De hecho, las fiestas de Sahagún son reconocidas como una de las ferias taurinas más importantes de la provincia de León y los apoderados de los diestros aplauden «la valentía de los políticos por mantener la llama de la tauromaquia en el norte de España». El cartel de este año es «digno de Sevilla, Valencia o San Isidro», valoran los expertos. La venta anticipada de localidades se realiza los días11, 12, 13 y 14 de junio, de 11.00 a 14.00 horas en la taquilla del Ayuntamiento y los días de festejo a partir de las 16.30 horas en la Plaza de Toros, cuya puerta de la plaza se abrirá una hora antes del inicio del espectáculo. Para los más pequeños también hay actividades taurinas, con la visita a los corrales del coso el día 13 (de 12.00 a 14.00 horas). deberán ir acompañados de un adulto y a continuación se disfrutará de un encierro infantil. Incluso habrá otro encierro para los pequeños por la avenida de la Constitución y la plaza Mayor el día 15 (16.00 horas), después de los juegos populares de la mañana, el baile vermouth y la tradicional comida de las Peñas.