Álto Bernesga repasa sus 20 al abrigo de la Unesco
TLa sede de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga acogió este jueves en el Centro del Clima de la Vid Gordón a representantes de las distintas administraciones y de otros espacios para conmemorar los veinte años de su designación por parte de la Unesco. Un video repasó la evolución de la reserva, desde su origen minero-ganadero hasta la apuesta por el turismo de naturaleza. También se rindió homenaje póstumo a personalidades defensoras de la reserva, y se presentó el nuevoo Recetario de la Biosfera, con recetas típicas de esta zona.