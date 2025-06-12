Álto Bernesga repasa sus 20 al abrigo de la Unesco

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

TLa sede de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga acogió este jueves en el Centro del Clima de la Vid Gordón a representantes de las distintas administraciones y de otros espacios para conmemorar los veinte años de su designación por parte de la Unesco. Un video repasó la evolución de la reserva, desde su origen minero-ganadero hasta la apuesta por el turismo de naturaleza. También se rindió homenaje póstumo a personalidades defensoras de la reserva, y se presentó el nuevoo Recetario de la Biosfera, con recetas típicas de esta zona.