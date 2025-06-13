Las fotos del descarrilamiento de un tren Feve entre Boñar y La Ercina
El accidente se produjo tras descarrilar un bogie entre Boñar y La Ercina. La Guardia Civil acompaña durante 300 metros a pie a los viajeros hasta el apeadero de Barrillos
Este 13 de junio de 2025 un tren de Feve descarriló entre Boñar y La Ercina, dejando a diez pasajeros varados y sumiendo al servicio de cercanías en un nuevo episodio de caos. Aunque no hubo víctimas, el incidente, que requirió la intervención de la Guardia Civil, ha reavivado las quejas de los usuarios, hartos de retrasos, interrupciones y un servicio que parece colapsar a diario.