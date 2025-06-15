Sahagún ‘capea’ el final de sus multitudinarias fiestas

Publicado por Acacio Díaz Sahagún Creado: Actualizado:

Sahagún se despidió este domingo de unas fiestas patronales que han llenado la villa, sobre todo el fin de semana, de buen ambiente y diversión.

Tras el lleno absoluto en el concierto de la cantante Isabel Aaiún, que hizo bailar a todo el mundo al ritmo de su Potra Salvaje en las inmediaciones de La Peregrina, los actos del domingo comenzaron con los juegos populares en la plaza Mayor, que dieron paso al baile vermú, y la tradicional comida de peñas. A primera hora de la tarde, los más pequeños pudieron disfrutar del encierro infantil, y más tarde se dio paso al cuarto y último encierro de las fiestas, con ocho reses bravas, que se desarrolló sin incidentes y no con demasiada participación. Después, en la Plaza de Toros, tuvo lugar la capea popular.

Encierro infantil.Acacio

Los actos acabaron con la ronda por las peñas, la traca final y la concentración de charangas. Por último, se llevó a cabo la despedida y depósito de estandartes de las peñas en la iglesia de San Juan de Sahagún, donde permanecerán hasta el próximo año.

Juegos populares en la plaza Mayor.Acacio