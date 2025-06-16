La miel de un pueblo de León que ha logrado un oro en los London International Honey Awards

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Miel El Castillar ha sido reconocida con el Premio a la calidad en Categoría Oro en los prestigiosos London International Honey Awards 2025. Este galardón, que sitúa a la miel de Valdavida entre las mejores del mundo, es un nuevo hito en la trayectoria de la familia Tejerina, que desde 2019 cuida con esmero de estas incansables polinizadoras.

El secreto de este néctar dorado reside en su ubicación, el paradisiaco monte de Valdavida. Enmarcado en la Reserva Natural Fluvial Arroyo de Riocamba, este entorno privilegiado, que ha disfrutado de una primavera excepcionalmente lluviosa, presume de una flora espectacular. Esta diversidad botánica, sumada a la numerosísima fauna salvaje y doméstica que cohabita en la zona, crea un ecosistema que se traduce en una miel pura, con matices únicos y propiedades excepcionales. «El entorno lo es todo para nosotros. Cuidamos las abejas y respetamos sus ciclos. La calidad nace en el paisaje» explica Manuel Tejerina. Miel El Castillar es un negocio familiar en el que todos sus miembros colaboran en la medida de sus posibilidades. Aunque por motivos laborales han estado alejados del pueblo, el vínculo con sus raíces nunca se ha roto. «Siempre hemos intentado mantener vivas las tradiciones, disfrutar de nuestra cultura y demostrar que los pueblos no sólo tienen historia, sino también futuro. Creemos que el entorno rural tiene un valor incalculable en el mundo actual y estamos decididos a trabajar para que así se reconozca» señalan desde la familia».

Lo que comenzó hace unos años como un proyecto de apicultura consciente ha ido evolucionando con esfuerzo, estudio y pasión, incorporando nuevas tecnologías pero sin perder de vista la sostenibilidad y el respeto máximo por las abejas.

«Sentimos que nuestra miel es fiel reflejo de los valores del mundo rural donde se combinan autenticidad, trabajo artesanal, comunidad y familia, desarrollo local, tradición e innovación equilibradas, honestidad y trazabilidad». Esta miel se pued comprar en www.mielelcastillar.com y en tiendas especialiadas.