Agricultura realizará un seguimiento de los compromisos de Azucarera con los remolacheros para que no sufran cambios

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural realizará un seguimiento de los compromisos asumidos por Azucarera tras el anuncio de cierre de la planta de La Bañeza (León) entre los que ha asegurado que los agricultores "no van a sufrir ningún cambio" y que se hará cargo de los costes logísticos por el traslado de la remolacha a la fábrica de Toro, en la provincia de Zamora.

"Vamos a realizar un seguimiento del cumplimiento de los compromisos adquiridos por la empresa con los cultivadores de remolacha, vamos a estar pendientes de los hechos y no de las palabras", ha asegurado la consejera, María González Corral, tras la reunión extraordinaria del Consejo Regional Agrario celebrada este lunes para analizar el plan de reestructuración de Azucarera y su repercusión en el cultivo de la remolacha.

María González Corral ha apostado además por exigir a Azucarera una mejora de su política hacia el sector remolachero-azucarero. Asimismo, ha trasladado la importancia de que el sector de Castilla y León alcance "mayores cuotas de autonomía" en el mercado del azúcar por lo que ha llamado a focalizar el esfuerzo en el cultivo de la remolacha.

Por su parte y según ha informado el Gobierno autonómico, los representantes de las organizaciones profesionales agrarias (OPA) han trasladado su "preocupación" por lo que pueda ocurrir en próximas campañas remolacheras, inquietud que la consejera se ha comprometido a trasladar directamente a la empresa.

González Corral ha explicado a los representantes de las OPA las gestiones realizadas por la Junta de Castilla y León, entre ellas diferentes reuniones celebradas con los representantes de los trabajadores y la propia empresa en las que ha participado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.