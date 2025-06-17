El CRA de Babia, premio Zinkers por su innovación

El Colegio Rural Agrupado (CRA) de la localidad babiana de Huergas ha resultado ganador de Castilla y León en el concurso nacional Zinkers, organizado la fundación Repsol y que tiene como objetivo promover la transición energética, la sostenibilidad y la innovación educativa.

El proyecto que presentó este centro educativo lleva por título «Gotas de Babia, gotas de vida» y fue desarrollado por el maestro David Martínez, junto con los alumnos del aula de 3º a 6º de primaria, con el objetivo de concienciar sobre el uso racional del agua, promoviendo hábitos responsables de consumo y sostenibilidad. Para ello, han desarrollado diferentes acciones como la instalación de depósitos de recogida de agua de lluvia o la creación de un estanque en su patio. A través de dichas medidas, han conseguido, entre otras cosas, que el gallinero del centro sea completamente autosuficiente. Además, gracias al estanque, han aprendido sobre eficiencia energética y energías renovables mediante la utilización de fuentes solares, un faro también solar o un pequeño aerogenerador eólico.

Y con la intención de ayudar a difundir y conservar todas las acciones llevadas a cabo a través del proyecto, han creado una «patrulla azul» en el centro, formada por los diez alumnos que han participado activamente en el desarrollo del proyecto, si bien se ha extendido a otros miembros de la comunidad educativa que han demostrado un especial cuidado y conservación del agua.

El ganador, en Madrid

Un premio que está dotado de 2.500 euros para el centro educativo y que le permite optar al premio nacional que revelará quién es el ganador en una gala en Madrid el próximo día 26 que contará con la presencia del presidente de Repsol, Antonio Brufau, así como representantes del Ministerio de Educación, de las Consejerías de Educación autonómicas y del ecosistema educativo.