La UPL pide a la alcaldesa de Murias que invierta más en los pueblos

El grupo de Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha expuesto en el último Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Murias de Paredes su crítica a la alcaldesa socialista, Carmen Mallo, por abandonar a las pedanías del municipio a la hora de solicitar fondos en el marco del Plan Provincial de Infraestructuras, Obras y Servicios (PIOS) de la Diputación de León.

La alcaldesa ha solicitado 240.000 euros de los que 99.000 se emplearán en la mejora de las redes de saneamiento de Murias y 141.000 en la construcción de un parque infantil, una carpa y el arreglo de la pista de fútbol de la misma localidad.

Para las ediles leonesistas, Rosa María Fernández y Emma García, se trata de una decisión «injusta y unilateral», ya que ni siquiera ha contado con sus propios concejales a la hora de tomarla. Tanto es así, que cuando la medida se aprobó en el Pleno, una de las ediles socialistas protestó.

«Existen ingentes necesidades en los otros 14 pueblos como para destinar todo el importe subvencionado a un único núcleo», ha subrayado Fernández. Entre esas necesidades, las leonesistas han explicado que hay numerosas vías sin asfaltar y graves deficiencias en los saneamientos de las pedanías.

La representante de UPL también cuestionado la idoneidad de construir un parque ante la falta de niños