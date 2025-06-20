Los encierros centran el interés de las fiestas de Pobladura de Pelayo García

Pobladura de Pelayo García se sumerge en las fiestas locales con una mezcla entre la tensión de los encierros taurinos, la diversidad de la programación ideada a este respecto y la música que con las verbenas y el Pobladura Rock promete llenar de emociones el elenco de propuestas que aporta el cartel confeccionado para esta edición.

Pelota a mano, pasacalles, charangas, actividades infantiles... todo está pensado para los difeerntes estratos sociales que se citan este fin de semana en la localidad y que ponen el punto de inicio al verano con temperaturas de alto voltaje, por lo que marca el termómetro y por lo que se vive en la calle.

El festival de rock está diseñado para celebrarse con entrada gratuita. Las demás propuestas recogen el interés general de la localidad y de sus habitantes. El alma de la fiesta está én los toros. Los encierros dan a la población un sentido especial estos días y la tradición manda en esta zona de la provincia. Ya se suma cerca de medio siglo de manera ininterrumpida lleva Pobladura de Pelayo García acogiendo este tipo de festejos populares, uno de los pocos que se celebran en la provincia con estas características. Mención aparte tienen el pregón a cargo de Joaquín Soria. Convencido de que los pueblos tienen futuro si se les da la oportunidad, Joaquín impulsa la Red Nacional de Pueblos Acogedores, de la que Pobladura de Pelayo García forma parte desde este año. Por eso, su papel de pregonero en las fiestas del Corpus «no solo es un honor, sino una celebración compartida».