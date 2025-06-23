La primera subasta de chopo del año saca 18 lotes en León con casi 9.000 ejemplares

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La primera subasta de madera de chopo de este 2025 ya tiene fecha. Convocada a mediados del mes de junio, la contratación tendrá lugar el próximo 15 de julio de la mano de la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León (Fafcyle), organizadora de la subasta en la comunidad. El evento, que consiste en una venta agrupada de las asociaciones provinciales que aglutina la Fafcyle, será por lotes procedentes de Burgos, León, Salamanca, Soria y Zamora.

En total, 39 lotes, de los que 18 son de León, y 38.319 chopos del conjunto de las provincias participantes, 8.897 de ellos en la provincia leonesa, que se ve sólo superada por volumen y número de árboles por Burgos.

De los lotes que se sacan a subasta en León, el más grande es el de Villalquite, con 2.032 árboles, 1.437,33 metros cúbicos de madera y un precio de 117.974,60 euros. En Villamondrín de Rueda se sacan 1.603 árboles con 948,46 metros cúbicos de madera y algo más de 89.000 euros.

También hay lotes en Villafruela del Condado, Villiguer, Genestacio de la Vega, Valencia de Don Juan, Fresno de la Valduerna, Vega del Monasterio, Vega de los Árboles, Villabante, San Cristóbal de la Polantera, Valle de Mansilla, Sahechores de Rueda, Santa María de la Isla y Turcia. Todos ellos suman un total de 680.738, 17 euros y 7.526 metros cúbicos de madera, lo que arroja un precio de 90,45 euros el metro cúbico.

Comparativa

En la subasta de septiembre de 2024, el precio alcanzó los 135 euros, diez más que en el año anterior y 45 más que este año. También entonces, se adjudicaron 6.116,75 metros cúbicos de madera de chopo en Castilla y León, a un precio de 108,92 euros el metro cuadrado, lo que suponía un 21% más que el de salida y se confirmó que tras dos años de poca demanda y bajos precios, la madera de chopo comenzaba a recuperarse en León en 2024, si bien el precio suponía una merma con respecto a la subasta de julio de 2023, cuando el importe total ascendió a 1,89 millones de euros. En aquella ocasión, salieron a la venta en la provincia 23 lotes con más de 15.000 árboles, ambos más numerosos que en esta primera subasta de 2025.

El plazo de presentación de las proposiciones para optar a la subasta, que se desarrollará en Zamora, comenzó con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, el pasado 16 de junio, y finalizará el 11 de julio a las 14.00 horas.

Después de 2022, el sector del chopo sufrió una crisis con interrupción del mercado y una caída de precios generalizada, consecuencia de la incertidumbre en la industria, en la que se frenaron los pedidos.

Entre los lotes que salen ahora a subasta el 15 de julio hay cuatro que están certificados con el sello PEFC, lo que indica que las choperas se han gestionado de forma sostenible para el medio ambiente.