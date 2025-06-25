Localizado con vida el anciano desaparecido en La Maluenga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El dispositivo de búsqueda desplegado con motivo de la desaparición del hombre de 81 años desaparecido el pasado lunes 23 de junio en La Maluenga, en Santa Colomba de Somoza, ha culminado con éxito esta mañana con su localización. Alrededor de las 11.40 horas de hoy, un helicóptero de incendios que participaba activamente en las labores de rastreo avistó al hombre en las proximidades de la localidad, vivo, semiinconsciente y tendido en el suelo.

Inmediatamente, se ha solicitado asistencia sanitaria al lugar para atender al anciano, cuyo paradero era desconocido desde hacía casi 48 horas, movilizando un importante despliegue de medios terrestres y aéreos por parte de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León y la Guardia Civil.