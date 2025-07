Vecinos de Carrocera recogen firmas «de puño y letra» a favor de abrir una cantera

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La tramitación de la reapertura de una cantera en el municipio leonés de Carrocera ha puesto en evidencia una de las paradojas cada vez más comunes en el medio rural. Los vecinos «que viven de continuo y son de toda la vida» han iniciado una recogida de firmas para defender el proyecto que abriría oportunidades de empleo a las familias, una iniciativa que surge para rebatir otra campaña, esta vez presentada a través de la plataforma Change.org, que reclama precisamente lo contrario y que ha sido impulsada por otros vecinos «recientes" de la localidad.

La recogida a pie de calle será presentada ante la administración competente para «registrarla debidamente», ya que sus impulsares son conscientes de que la iniciativa promovida a través de internet recabará apoyos a lo largo y ancho de España de gente que nada tiene que ver «con lo que de verdad nos atañe a los interesados».

Así se expresa Nuria Rodríguez, en nombre de los habitantes del pueblo defensores de la cantera que remarca que el proyecto se presentó en un concejo convocado por la Junta Vecinal para que los ingenieros responsables, «ordenador en mano», solventaran las dudas vecinales. «Ellos demostraron los metros distantes a las primeras casas, muy por encima del límite legal», además de ofrecer a cualquier interesado visitar las canteras próximas donde actualmente se realizan denotaciones para comprobar las afecciones que provocan.

Los vecinos que han impulsado la campaña de firmas.Virginia Moran

Echar raíces

Rodríguez señala que es comprensible que no se quiera una cantera «cerca» del pueblo, pero pide que no se tergiversen los datos para posicionar a la gente en contra con una realidad inventada. «La petición de una vida tranquila sobre la que se amparan es lícita, pero sin olvidar que esto es un pueblo, no un retiro de jubilados», señala, para añadir que «hay mucha gente joven, familias que crecen en el día a día y han decidido quedarse en lo que se llama la ‘España olvidada’, y si han apostado por ello, necesitan herramientas para poder echar más raíces en sus orígenes».

En defensa de esta postura, Nuria Rodríguez explica que Carrocera es un pueblo cercano a la ciudad, y «requiere tener vida». Para ello, afirma en nombre de sus convecinos que «no es justo quedarse con los que vienen un mes en verano y algún fin de semana suelto a respirar las bondades de la montaña». «Aquí hay negocios, mucho ganadero que quiere la reapertura de esa cantera porque a sus animales no les afecta, atendiendo a la explotación anterior sita en el mismo lugar, porque hacen uso de los caminos propios y privados de la cantera, acuerdo con los propietarios desde la ayuda a facilitarse entre todos para sus negocios», remarca.

Lo de la España Vaciada no es, para los defensores de la cantera, una expresión meramente bucólica. «Hay familias que quieren tener oportunidades de trabajo cerca de su casa», una de las máximas con las que se tejen los mimbres de las políticas contra la despoblación. Como otros territorios, Carrocera, a una treintena de kilómetros de la capital, no está sobrado de recursos y la cantera supondrá una fuente de ingresos importante para obras y actividades de las que se puedan beneficiar los vecinos, «y celebraciones de las que participan todos —señala Nuria— sin preguntar de dónde salen los fondos».

«Los que nos hemos criado aquí, independientemente de la reapertura de la cantera, convivimos con lo que es un pueblo de siempre, no una ciudad dormitorio», añade.

Hasta el momento esta campaña a favor de la cantera ha recogido 200 firmas, prácticamente la mitad de la población del municipio que cuenta, además de la localidad de Carrocera, con otros siete pueblos, Benllera, Cuevas de Viñayo, Otero de las Dueñas, Piedrasecha, Santiago de las Villas y Viñayo. Precisamente en Viñayo se está explotando actualmente otra cantera, «ya detonando... y que no nos afecta y nos parece bien que haya más de esto por nuestra zona». Son apoyos «de puño y letra», «de gente cercana, por supuesto de una mayoría aplastante de vecinos propios de Carrocera, o propietarios cercanos de fincas aledañas, ganaderos con explotaciones convivientes con la cantera». «Pensamos que es una gran oportunidad, a sabiendas de que todo tiene su lado bueno y malo», concluye la representante de los vecinos ‘a favor’.