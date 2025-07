Un acta de 2022 ya alertaba de la actividad extractiva en Cerredo

Publicado por Agencias Oviedo Creado: Actualizado:

César Alonso Guzman, agente de Medio Natural desde hace casi 30 años, ha reconocido este martes ante la comisión que investiga en el parlamento asturiano el accidente que costó cinco vidas en la mina de Cerredo que la administración «muchas veces avisa con tiempo» de que va a hacer una inspección.

«Si avisan al tío de la mina de que van el miércoles, ese día no habrá actividad», ha afirmado en una comparecencia en la que ha incidido en que a pesar de que en 2022 se hizo un primer acta que alertaba de actividad no autorizada en la mina de Cerredo (Degaña), «las cosas continuaron por un estilo hasta la desgracia del accidente», que tuvo lugar el pasado 31 de marzo.

Tras la explosión de grisú registrada ese día en el nivel tercero de la mina de Cerredo, se hicieron públicas denuncias de un particular, una empresa minera y de agentes de Medio Natural en las que advertían de que se estaba sacando carbón, por lo que la Comisión de Investigación ha llamado a comparecer a varios de estos agentes.

Falta de agilidad

En opinión de Alonso Guzmán, «salta a la vista que no hubo una tramitación suficientemente ágil como para ver qué estaba sucediendo en esa mina, si había actividad y de qué tipo» tras ese acta levantada por un guarda, «la primera notificiación oficial que existe en la administración de que había actividad en esa mina». «He gastado más tiempo de mi vida peleando con la administración que con los infractores, y ya lo que espero es jubilarme y perder de vista a toda esta gente», ha afirmado este guarda de Medio Natural que ha asegurado que «en Oviedo hacen lo que les parece dependiendo del asunto que sea: si es algo que no tiene mucha importancia, se le da una tramitación muy ágil y si es algo un poco serio dicen: dejalo ahí..., vamos a preguntar. Así desde hace 30 años».

De hecho, ha relatado que él ha tenido que recurrir directamente a la Fiscalía para que no prescribiese una denuncia que habían dejado sin archivar porque «es bastante caprichoso lo que se puede hacer con las denuncias en la administración: puede no hacerse nada, trasladarse al departamento adecuado explicando lo que pasa o directamente acudir al juzgado». «A veces se denuncia a una persona o a una empresa y se resuelve sin tramitar la denuncia», ha afirmado este agente de Medio Natural que ha aclarado que en el caso concreto de la mina de Cerredo no sabe qué sucedió con las actas o si hubo denuncias. Asimismo, ha asegurado que los guardas cada vez reciben menos información de lo que sucede con las actas y las denuncias que hacen porque en muchos casos «no van a estar conformes y van a intentar aportar más información o acudir a otro estamento». En su opinión, hay «una falta de flujo de información, de paralización voluntaria o ralentización» en la tramitación de las actas, y en el caso concreto de la mina de Degaña, ha señalado que «los hechos están ahí; no hay agilidad» porque «cuesta creer que no les diera tiempo en tres años». Este agente sí ha ha reconocido que «hay funcionarios que hacen su trabajo bien».