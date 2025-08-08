Valdevimbre 'descorcha' su mejor fiesta

El municipio leonés de Valdevimbre ya está listo para brindar por una de sus tradiciones más queridas, sus Fiestas del Vino, que este año celebra su 48 edición, con un programa repleto de actividades para todos los públicos, donde no faltarán la música, el buen ambiente y, por supuesto, el vino.

Los actos arrancan hoy a las once de la mañana con un original taller de cocina solar en el patio de las escuelas, organizado por La Facendera.

Por la tarde, a las 20.30, tendrá lugar el esperado pregón inaugural, que correrá a cargo del profesor y escritor Lorenzo Álvarez Trigal, muy vinculado con las actividades culturales que organiza el Ayuntamiento. Después, tendrá lugar el tradicional pasacalles con la charanga «Los Piratas» y un vistoso desfile de carrozas, que además contará con premios para las más originales.

A partir de las 21.00, las food trucks ofrecerán una variada cena al aire libre para los asistentes. La noche continuará con la energía de DJ Tino a las 22.30, y a las 02.00 los más juerguistas podrán probar suerte en un animado bingo nocturno.

El sábado llega cargado de propuestas para todos los gustos. A las 15.30, los más competitivos podrán participar en el torneo de tute y brisca en el Bar San Lorenzo. Por la tarde, a las 18.00, los niños y no tan niños disfrutarán de una divertida fiesta de la espuma en el colegio, y al mismo tiempo se disputará el clásico partido de solteros contra casados.

A las 20.00, el Real de la Feria acogerá la venta de jarros con bocadillos de chorizo al vino, amenizado con música de DJ Tino y con la colaboración de la Peña El Bocoy.

La noche promete con la actuación de la Orquesta Insomnio, a las 00.00, seguida de otro bingo a las 02.30 y la fiesta continuará hasta altas horas con DJ Tino.

El domingo arrancará con deporte. A las 10.00, se disputará la final del torneo de pádel de niños. A las 12.00, los tradicionales pendones recorrerán las calles al son del pasacalles, seguidos de su bendición en la plaza (12.20) y la solemne Santa Misa en honor a San Lorenzo a las 12.30.

El ambiente continuará con un animado baile vermut en el Real de la Feria a las 13:30, donde todo el pueblo está invitado a brindar.

Por la tarde, a las 19.00, se celebrará la final del torneo de pádel absoluto, y a las 20.00 se repetirá la venta de jarros y bocadillos de chorizo al vino, nuevamente con la música de DJ Tino y la colaboración de la Peña El Bocoy.

El broche de oro llegará a las 21.30 con la entrega de premios en el Pradón, y a las 2.:00 la Orquesta «La Última Legión» pondrá la guinda musical. Como no podía ser de otra forma, la fiesta continuará con DJ Tino hasta que el cuerpo aguante.

Las Fiestas del Vino de Valdevimbre no solo celebran su producto estrella, sino que también son un homenaje a la cultura, la tradición y la alegría.