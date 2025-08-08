Un encuentro internacional en Gordoncillo cada año que da la risa

Publicado por M. J. M. Creado: Actualizado:

El Festival Internacional de Circo y Payasos convierte cada mes de agosto a Gordoncillo en un gran escenario al aire libre donde se dan cita públicos de todas las edades, y que se ha convertido en un referente mundial. El festival llega a su 23ª edición con más salud y más proyección que nunca. Cinco compañías participan este año en la cita, un clásico ya no sólo del verano leonés, sino de la cita con el humor y el gran especáculo bufón y cómico de todo amante del clown.

Esta misma noche, a partir de las 21.00 horas, toma la plaza Mayor de la localidad Martín Garibaldi El Caro, que desde Argentina trae el espectáculo Una sonrisa vale más que mil palabras. Una obra que cuenta la historia de cómo Garibaldi pudo encontrar el camino para cumplir su sueño: tener su propio circo.

Está inspirado en su familia, desde su tío, de quien ha aprendido todo, a su abuela, su inspiración; su madre,... A través de sus miedos y sus fracasos va encontrándose consigo mismo. Es una propuesta de humor absurdo con la música como vehículo para desarrollar un relato poético, en el que el público tiene una importante participación.

El sábado los chilenos Penélope y Aquiles hipnotizan desde lugares desconocidos con el misterio de El señor de las peonzas, «un universo donde cada peonza, trompo, torotola y toupie engrendra una vida propia» en un mundo delirante.

Por la tarde llegan desde Toledo Burbbles, con su especáculo Burbujas. «Contemplar y ser tocado por una pompa de jabón es una experiencia bella y onírica que escapa a nuestra lógica». Así presentan su propuesta, y su fascinación por las burbujas, «ese insólito suceso, o diríamos mejor misterioso milagro, que aviva nuestros sentidos, nuestra imaginación y nuestros sueños». Una loca comedia de pompas de jabón donde el público es protagonista clave.

En la noche del sábado llega Proezas sincopadas, de los madrileños Cia. Circus Band. Llega la hora de salir al escenario y la orquesta se enfrenta a «un público variopinto y difícil» Pero ya es veterana, curtida en «toda clase de cruceros, hoteles, garitos, residencias, bodas y bautizos,... Saben que, si quieren cobrar, el espectáculo debe continuar». Y será así a pesar de que no se pongan de acuerdo sobre el repertorio, la cantante deambule entre desvanecimientos y ensoñaciones, los sustos, las caídas, los enfados, las bromas,... «A pesar de los juegos de vientos, las desavenencias de las cuerdas o el frenesí del batería», el espectáculo debe continuar.

Por último, el broche de oro al Festival Internacional de Circo y Payasos lo pone la compañía granadina Vaivén, con su espectáculo Anónima. «Un homenaje a las personas invisibles, que no se ven ni para lo bueno ni para lo malo, simplemente no existen. Nadie les pregunta, alguien decide por ellas».

La propuesta escénica muestra tres personas que viven en mitad del caos, que gira hasta marearlos pero que «por situaciones de la vida, lo han convertido en su hogar».