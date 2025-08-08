Modestia Aparte y Polo Nández traen el pop de siempre y el del futuro

La música no puede faltar en La Bañeza y en este caso es la que surge bajo la denominación pop la que se ha convertido en un gran reclamo para los días festivos. Ya Vicco dejó el listón en lo más alto en un concierto que hizo las delicias del público y dfos nombres, Modestia Aparte y el leonés Polo Nández lo mantendrán al más alto nivel.

Modestia Aparte actuarán este martes, 12 de agosto. Será en la Avda. Vïa de la Plata desde las 23.00 horas. Modestia Aparte, la banda liderada por Fernando López, se forma en 1986 por cinco adolescentes madrileños que se conocen en un grupo de boy scouts. Atraídos por la movida madrileña y por bandas como Nacha Pop y Los Secretos crean un proyecto llamado Modestia Aparte, imbécil que finalmente queda reducido a Modestia Aparte. Sus primeros conciertos los hacen en el pueblo murciano de Mazarrón, donde veraneaban. Con su segundo disco alcanzan el éxito masivo con el himno generacional Cosas de la edad.

Polo Nández actúa el 14 de agosto. El leonés comenzó su carrera en 2017. A los ocho años, una lesión de cadera llevó a Polo Nández a apartarse del fútbol, su principal interés hasta ese momento, y a iniciarse en la música, desarrollando su carrera como cantante y compositor.

Lo de Polo Nández en la música ha sido una carrera de fondo desde que empezara de niño a contar su propia vida, a través de sus letras, a través de una exageración que se convierte en una hipérbole de su biografía.

En 2022, Latidos le abrió las puertas de Los 40. Un tema que le sirvió al leonés para estar nominado a Los 40 Music Awards, algo que se repetiría un año más tarde. Quiero que vuelvas (2023) o Me encanta (2022) son algunas de sus canciones infalibles.