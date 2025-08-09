El Partido Popular de León traslada sus condolencias por el fallecimiento de Porfirio Díez

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Partido Popular de León quiere trasladar sus condolencias y un sentido abrazo de acompañamiento a los familiares por el fallecimiento de Porfirio Díez.

Durante siete mandatos, desde el año 1991 hasta 2023, fue alcalde de Burón encabezando la lista del Partido Popular, lo que le convirtió en uno de los regidores más longevos de los municipios de la provincia.

Durante estos años, fue un firme defensor del medio rural, con especial atención a poner en valor las potencialidades de la montaña, principalmente la oriental, y trabajador infatigable por impulsar medidas y acciones para garantizar la supervivencia del sector ganadero, al que también estaba vinculado profesionalmente como veterinario.