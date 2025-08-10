Grave situación de incendios en León: más de 800 personas evacuadas, varios focos activos y el parque de Las Médulas afectado

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha hecho balance este domingo de la grave situación que vive la provincia por la simultaneidad y rápida evolución de varios incendios forestales. Las últimas horas han sido especialmente complicadas por el cambio de las condiciones meteorológicas, que ha favorecido que las llamas se expandan con gran velocidad y en direcciones no previstas.

Actualmente hay ocho incendios activos en distintos puntos de León, con dos en nivel 1 y varios focos importantes que han obligado a una movilización masiva de medios y a la evacuación o confinamiento de unas 800 personas.

Entre los incendios más graves se encuentra el que afecta a la zona de Las Médulas, que ha cambiado su trayectoria inicial debido a un giro repentino del viento y ha avanzado hacia Carucedo, Borrenes y La Chana. El fuego también ha tenido impacto en áreas del Parque Natural, un espacio protegido de gran valor histórico y paisajístico.

Diego ha explicado que el avance del fuego se ha visto favorecido por las rachas de viento de hasta 50 km/h no previstas por la Aemet, una humedad de la vegetación inferior al 3%, y una dirección del viento "muy variable", lo que ha dificultado la planificación de la extinción.

El delegado ha explicado que "técnicos con décadas de experiencia han señalado que la rapidez de propagación de este incendio no se veía en 20 años, con un frente diez veces mayor de lo esperado y una velocidad también diez veces superior a las previsiones iniciales".

Por lo que se refiere a evacuaciones y confinamientos, concretó que las llamas han obligado a desalojar Las Médulas, Carucedo, Voces y Orellán (municipio de Borrenes), Llamas de la Cabrera y Santa Lavilla (municipio de Benuza) y Montes de Baldueza (municipio de Ponferrada), mientras que se han ordenado confinamientos en Borrenes y La Chana.

En total, unas 800 personas han sido evacuadas o confinadas. Muchas se han reubicado con familiares o amigos en Ponferrada y localidades cercanas. Para quienes no tenían alojamiento alternativo, la Junta ha habilitado el pabellón Lydia Valentín (60 plazas), el Colegio Mayor de la Universidad de Ponferrada (82 plazas) y el polideportivo de Fuentes Nuevas, en caso necesario.

En cuanto a los medios desplegados, en la provincia trabajan alrededor de 450 efectivos, incluyendo 100 miembros de la UME, 17 medios aéreos (helicópteros y aviones), Bulldozers para abrir cortafuegos, t autobombas y cuadrillas terrestres.

Entre los incendios activos, además del de Las Médulas, destacan el de Almázcara y Congosto, Llamas de la Cabrera y Fasgar.

"La simultaneidad de estos focos impide concentrar todos los recursos en un único incendio", lo que según Diego, "es uno de los mayores retos actuales".

Respecto a la afectación al patrimonio y daños materiales, destacó que el Parque Natural de Las Médulas "ha resultado dañado". Visiblemente afectado, el delegado lo calificó como “una gran pena”, subrayando que se trata de un espacio Patrimonio de la Humanidad en el que se ha invertido durante décadas para su conservación.

También explicó que en Carucedo, tras el paso del fuego, los daños materiales parecen menores gracias a la evacuación preventiva, aunque se espera la evaluación definitiva. Los daños naturales, en cambio, sí se consideran importantes.

Llamada a la colaboración y precaución

Diego insistió en la precaución total y pidió que la población no intente apagar incendios por su cuenta, ya que ha habido heridos leves por quemaduras en Congosto y Orellán cuando vecinos intentaban ayudar.

“Primero son las vidas. Entiendo que la gente quiera proteger su casa, pero el riesgo es muy alto. Lo hemos visto hoy: incluso pequeños gestos pueden acabar en lesiones”, declaró

Sobre el origen de los incendios, Diego ha dicho que "aunque el incendio de Las Médulas podría no haber sido intencionado", el delegado advirtió que "varios de los ocho focos en la provincia sí podrían tener origen humano".

A este respecto fue tajante. “Vamos a ser implacables con quienes provocan incendios. No podemos permitir que se pongan en riesgo vidas humanas, el operativo, el patrimonio natural, histórico y cultural”.

Por eso pidió a la ciudadanía denunciar cualquier conducta sospechosa y acabar con la “falsa cultura” de prender fuego en determinadas épocas del año.

Ayudas y compromiso institucional

La Junta de Castilla y León habilitará líneas de ayuda para personas que hayan perdido sus viviendas o bienes a causa de los incendios.

Diego aseguró que el compromiso será “total” para reparar los daños y que mantiene contacto constante con el presidente de la Junta, el consejero de Medio Ambiente y el centro de mando de operaciones de Valladolid.

El incendio en Las Médulas sigue activo, y el viento ha cambiado nuevamente su dirección hacia Borrenes y La Chana. Se mantendrá operativo nocturno, aunque sin medios aéreos, con el objetivo de frenar los daños y proteger a la población.

Diego concluyó pidiendo unidad y serenidad. “Entiendo el nerviosismo de los vecinos, pero también recibimos su agradecimiento. Gracias a la coordinación, hemos evitado que varias localidades sufran una tragedia mayor”.