La Guardia Civil pide a los habitantes de las localidades afectadas por el fuego que cumplan con las órdenes de evacuación

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil advierte que se están incumpliendo las órdenes de evacuación que el CECOPI autonómico decretó ayer al evacuar siete localidades de León cuando el incendio forestal IGR2 de Zamora pasó las fronteras provinciales.

Ante la resistencia de algunas personas a abandonar sus localidades, se insiste en que hagan caso a las fuerzas de seguridad con el fin de evitar riesgos.

Por tanto, se recuerda que debido a la peligrosidad del incendio de Molezuelas de la Carballeda/Castrocalbón están evacuadas las siguientes localidades: San Félix de la Valdería, Pobladura de Yuso, Calzada de la Valdería, Ferechales de la Valdería, Pinilla de la Valdería, Castrocalbón y San Esteban de Nogales. Los vecinos de estos pueblos no deben de pertenecer en sus casas. Se recuerda que Cruz Roja ha montado un albergue en el Pabellón Municipal de La Bañeza para aquellos habitantes de esta zona que lo necesiten.