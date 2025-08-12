Así está siendo el incendio en San Esteban de Nogales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El incendio declarado nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) en Molezuelas de la Carballeda pasó en la tarde de ayer a la provincia de León y obligó a decidir la evacuación de unos 1.700 vecinos de las localidades de San Félix de la Valdería (150), Pobladura de Yuso (100), Calzada de la Valdería (60), Ferechales de la Valdería (100), Pinilla de la Valdería (300), Castrocalbón (1.000) y San Esteban de Nogales (500).