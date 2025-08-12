Diario de León

Así está siendo el incendio en San Esteban de Nogales

500 personas han sido desalojadas

Bomberos forestales en Ferreras.

Bomberos forestales en Ferreras.BRIF TABUYO

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

El incendio declarado nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) en Molezuelas de la Carballeda pasó en la tarde de ayer a la provincia de León y obligó a decidir la evacuación de unos 1.700 vecinos de las localidades de San Félix de la Valdería (150), Pobladura de Yuso (100), Calzada de la Valdería (60), Ferechales de la Valdería (100), Pinilla de la Valdería (300), Castrocalbón (1.000) y San Esteban de Nogales (500).

tracking