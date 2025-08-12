Nuevos desalojos elevan a 5.500 vecinos evacuados en León por el incendio de Molezuelas

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El avance de las llamas en la provincia de León del incendio iniciado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) ha provocado el desalojo de otras 13 localidades en la provincia de León, por lo que ya son 5.500 los vecinos evacuados de 19 poblaciones leonesas desde el día de ayer.

Una tarde en la que las llamas avanzan rápidamente favorecidas por el intenso viento, que obligó a la evacuación a primera hora de la tarde de unos 300 vecinos de las localidades de Herreros de Jamuz, Palacios de Jamuz, Quintanilla de Florez y Quintana y Congosto.

Apenas dos horas después se ha ordenado a la Guardia Civil el desalojo de otras nueve localidades: Genestacio de la Vega, Quintana del Marco, Villanueva de Jamuz, San Juan de Torres, Altobar de la Encomienda, Alija del Infantado, Jiménez de Jamuz, Santa Elena de Jamuz y La Nora del Rio, que suman otros 3.000 vecinos evacuados.

Estos vecinos se suman a los 2.200 desalojados a última hora de la tarde de ayer en las localidades de San Félix de la Valdería, Pobladura de Yuso, Calzada de la Valdería, Ferechales de la Valdería, Pinilla de la Valdería, Castrocalbón y San Esteban de Nogales.

Unos desalojos ordenados por el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que algunos vecinos de Castrocalbón y San Esteban de Nogales están incumpliendo

Desde la Junta se ha instado nuevamente a seguir las instrucciones de la Guardia Civil para cumplir las órdenes de evacuación con el objetivo de prevenir daños personales.

Asimismo, se ha informado que los vecinos desalojados que lo necesiten pueden acudir al albergue montado por Cruz Roja en el Pabellón Municipal de La Bañeza, y que ante el incremento de los evacuados se está habilitando un nuevo albergue en el CEIP San José de Calasanz, y otros dos más en espacios municipales del Ayuntamiento de la Bañeza.

Mientras tanto en el incendio iniciado el pasado domingo y originado en la zona norte de Zamora, declardo de nivel 2, continúa trabajando un amplio operativo de extinción compuesto por 46 medios y formado por un técnico, nueve agentes medioambientales, diez cuadrillas terrestres, siete autobombas, siete bulldozer, y dos brigadas helitransportas.

Un operativo que se completa con seis hidroaviones y helicópteros y otros medios tecnológicos de vigilancia y seguimiento.

El intenso humo del incendio también ha provocado el cierre de la carretera LE-110, del kilómetro 12 (Castrocalbón) al 17 (Calzada de la Valdería).

Los efectos del incendio también se están dejando notar en la capital leonesa, ya que debido a una inmersión térmica, el viento y los diferentes incendios que hay activos en la provincia, se ha generado la masa de humo que actualmente cubre la ciudad de León haciéndose prácticamente de noche y percibiéndose un olor a humo notable