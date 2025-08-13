Los trabajos se centran en que las llamas no lleguen a Tabuyo del Monte

La delegación territorial ha mantenido esta mañana una nueva reunión del Cecopi para valorar la situación tras los trabajos nocturnos en los incendios forestales declarados en la provincia de León.

Respecto al incendio Yeres/Llamas de Cabrera, la localidad continúa desalojada, al igual que Voces. Durante la noche se ha trabajado en consolidar el perímetro en la zona oeste. En el sector de Llamas continúan desalojadas las poblaciones de Montes de Valdueza, Santalavilla, Llamas de Cabrera y Ferradillo. El flanco sur que se descolgaba por la ladera se ha acercado al pueblo de Llamas, que ha estado protegido por los medios del operativo. Sigue muy activa la evolución del flanco este.

Por lo que se refiere al incendio de Molezuelas de la Caballeda/Castrocalbón, continúan desalojadas una treintena de poblaciones entre el triángulo formado por el río Órbigo y la carretera de La Bañeza a Nogarejas. Los trabajos nocturnos de contención del perímetro en la zona de la cabeza y el flanco oeste han sido favorables. Se continuarán las actuaciones en la zona oeste para intentar que no pase a la zona de Tabuyo del Monte.

Ambos incendios continúan con un grado de peligrosidad de 2.

El Cecopi se ha querido agradecer la colaboración ciudadana en referencia a la donación de alimentos para las personas que han sido realojadas por Cruz Roja tanto en La Bañeza como en Astorga, pero se insiste que la atención facilitada por la organización incluye también manutención y cama. Es preferible que, antes de acudir con comida y mantas, se pongan en contacto con Cruz Roja León para coordinar de manera efectiva este tipo de donaciones.

En este sentido, este es el listado de albergues gestionados y coordinados por Cruz Roja en estos momentos, con atención, apoyo y recursos para atender las necesidades de las personas evacuadas.

En Astorga, el seminario dispone de 136 camas, el cuartel de la Guardia Civil 300 camas disponibles y la residencia de los desamparados dispone de una para alojar personas con Alzheimer.

En La Bañeza, el pabellón municipal dispone de 235 camas, el Instituto Vía de la Plata de 79, el colegio San José de Calasanz 85, el albergue municipal 16 y la casa residencia de un particular ofrece para una familia de 7 personas.