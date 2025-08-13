Santa María del Páramo cuida a sus personas mayores

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo pondrá en marcha un programa personalizado de atención a las personas mayores del municipio para implementar las acciones que ya se llevan a cabo desde el consistorio en cuestión de ocio, servicios sociales, cultura y deporte, y que busca establecer un marco del programa contra la soledad no deseada.

Santa María del Páramo ya trabaja con las personas mayores, a través del Centro de Día y con Alzheimer, que ya tiene servicio de comedor y a domicilio, si bien de cara al nuevo curso y para acompañar las actividades lúdicas que se prestan a los mayores, como yoga, deportes para la tercera edad o teatro, en colaboración con la Asociación de Jubilados, se plantea un programa específico para conocer mejor las necesidades de los mayores que por distintas circunstancias puedan necesitar un apoyo mayor. De esta manera y por el interés del ayuntamiento por un programa de lucha contra la soledad, se está buscando el asesoramiento de distintos colectivos y ya se han puesto manos a la obra para poder conocer de forma directa las preocupaciones de los mayores, trabajando con un padrón de los mayores de 70 años en el municipio, por eso se ha firmado un convenio de colaboración con el ECyL para contar con una persona en prácticas para contactar con los vecinos y llevar a cabo tal fin. Se trata de valorar las necesidades individuales, las estrategias de intervención, técnicas de apoyo en la comunicación y desarrollo de habilidades sociales, acompañamiento y apoyo en actividades de la vida diarias, primeros auxilios y atención en situaciones de crisis o desregulación emocional. De esta manera el Ayuntamiento implementará los servicios para cubrir las necesidades más demandadas entre las personas mayores del municipio, una atención personalizada que servirá para trabajar de cara al otoño en un programa específico que de solución a dichas necesidades, porque «para nosotros es una prioridad conocer a nuestros vecinos y dar los servicios que los mismos necesitan», ha concluido su alcaldesa, Alicia Gallego.