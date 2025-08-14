La Bañeza suspende parte de los festivos de sus Fiestas Patronales

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza ha suspendido los actos festivos de sus Fiestas Patronales, salvo algunos, ante el "grave, excepcional y catastrófico" estado de emergencia provocado por los incendios forestales que asolan la comarca y que han generado una situación de "fuerza mayor, riesgo y desolación" para los vecinos y los daños en el entorno natural.

Al igual que ha decidido el Consistorio días anteriores y debido alas actuales circunstancias, no estiman oportuno el desarrollo de este festivo y consideran que su prioridad es "garantizar la seguridad y el bienestar de la población", así como mostrar "solidaridad y humanidad hacia todas las personas afectadas por esta catástrofe".

Además, han recordado que la "plena movilización" de los cuerpos de seguridad, bomberos y servicios de emergencia resulta "indispensable para las labores de extinción de los incendios y atención a los damnificados", por lo que consideran que imposibilita "su participación en actos festivos".

De esta manera, como muestra de respeto y apoyo a quienes han sufrido las "devastadoras consecuencias de este siniestro", incluyendo a las personas acogidas en La Bañeza tras el desalojo de sus hogares y a los equipos de emergencia que trabajan incansablemente, el Ayuntamiento ha acordado la suspensión oficial de las Fiestas Patronales 2025.

Así, mantiene las siguientes actividades: este jueves tendrá lugar la representación de La Zarzuela y celebración del Festival de Circo, el concurso de Pintura Rápida y actividades deportivas programadas y las Misas en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque.

Además, el sábado 16 de agosto será la actuación de la compañía bañezana 'sinSgae' en el Teatro Municipal, cuya recaudación íntegra será destinada a Cruz Roja La Bañeza para el apoyo a los afectados por los incendios.