Feijóo pide la intervención del Ejército y "más medios" para acabar con los incendios

Feijóo visita junto con Mañueco el puesto de mando avanzado en Palacios del SilL. DE LA MATA

El líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado esta mañana, junto con Mañueco, el puesto de mando avanzado en Palacios del Sil para conocer de primera mano la situación de los incendios.

«¿Cómo es posible que hoy sea la primera vez que las comunidades autónomas reciben una comunicación?», se preguntó Feijóo, quien insistió en que el Estado «se contradice en sus propias cosas» y reclamó la comparecencia de la vicepresidenta tercera.

Feijóo reclamó que el Ejército esté preparado para «desplegar su fuerza y logística» en la extinción de incendios, «para ayudar a las poblaciones en la evacuación y traslados a los polideportivos y en la vigilancia de los perímetros». Igualmente, solicitó maquinaria pesada para facilitar el transporte y destacó el trabajo de la UME. «Estamos en una situación de extrema gravedad y no estamos para pensar que con los medios actuales vamos a poder solucionarlo», enfatizó, y dijo que era «imprescindible» actuar en función de lo que pueda ocurrir.

En esta unidad de mando de Palacios del Sil, Feijóo transmitió además sus condolencias por los fallecidos y heridos, y recordó su etapa de 14 años en la comunidad vecina: «Sé la tristeza que produce; quiero hacerlo extensible, además, al fallecido de Tres Cantos».

«Es el momento de la política de Estado, de olvidarse de la política cutre, de los tuits y de la permanente intensidad de las provocaciones, que son sorprendentes cuando vienen del Gobierno de la nación y no ocurre en ninguna democracia», matizó.

El presidente de los populares destacó con orgullo el trabajo de la UME en el operativo, con más de 100.000 hectáreas calcinadas. «Estamos en una crisis nacional y España vive una situación inédita, y queda lo peor», precisó, explicando que, si no hay lluvias y bajada de temperaturas, «la segunda quincena puede ser peor que la primera».

Pidió a los ciudadanos que sigan las indicaciones de las autoridades y que, si se solicita el desalojo, «los ciudadanos lo hagan». También aseguró que en torno al 80% de los fuegos son intencionados.