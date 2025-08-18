El incendio de Laciana comienza a dar una tregua a los vecinos

El incendio que se inició en la pedanía lacianiega de Orallo ya está sofocado, al igual que en Sosas de Laciana, si bien todavía están muy atentos al monte por si volviera a reactivarse. Si bien, en la zona asturiana donde pasó este fuego todavía están activos, mientras que en la pedanía de Lumajo está muy pendiente por si llegan las llamas. Después de arder más de 7.000 hectáreas de monte, el alcalde de Orallo, Rafael Riesgo recordó que han vivido «situaciones muy tensas, de mucha angustia», como en un momento cuando una persona se fue a apagar el fuego y de repente «sale mucho humo, no le oímos y no sabíamos que pasaba». Respecto a las medidas a llevar a cabo, Riesgo tiene claro que se debería regular una línea directa complementaria a la PAC, para que los ganaderos no pierdan esas ayudas económicas que van relacionadas a las hectáreas, al igual que se deberían llevar a cabo planes de prevención.

Por otra parte, el ayuntamiento de Villablino, tras consensuar con las juntas vecinales del municipio, decidió anular el acto dedicada a Laciana, dentro de su programa de las fiestas patronales en honor a San Roque. Y en su lugar, se realizó un mercadillo solidario coordinado por la Reserva de la Biosfera de Laciana, que trató de recaudar fondos para ayudar a las juntas y a los ganaderos afectados por los incendios que asolan la comarca.

Aunque se mantuvieron algunas actividades, por la causa solidaria, como el mercado de artesanos y los bailes tradicionales.