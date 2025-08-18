Sánchez propone un gran pacto de estado para la lucha contra el cambio climático

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El presidente propuso ayer la creación de un «gran pacto» de Estado para la «mitigación y la adaptación» a la emergencia climática, como respuesta a la oleada de incendios que sufre España. Lo dijo reunirse con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de Ourense. «Tenemos que tener respuestas claras a los problemas que nos afectan en el día a día con independencia de cuál sea la estación del año. La respuesta clara a los incendios de esta magnitud y a las danas como las que estamos teniendo en otoño o en invierno», apuntó.

El objetivo es crear una estrategia que «anticipe una mejor respuesta, más garantista y segura» ante el «agravamiento y la aceleración» de los efectos de la «emergencia climática», según reseñó el presidente en su comparecencia en Orense previa al desplazamineto a Villablino.