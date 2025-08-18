Tras 48 horas de espera, "nada de lo que se había solicitado"

Publicado por Miguel Ángel Zamora / Vanessa Araujo Creado: Actualizado:

Mañueco lamentó en sus redes sociales la falta de respuesta del Gobierno a sus peticiones «cuarenta y ocho horas después» de haberlas presentado.

«Solicitamos más medios del Ejército contra los incendios, pero no hemos recibido nada de los recursos solicitados. Seguimos esperando», explica Mañueco.

La propuesta requería al Ejecutivo 25 Bulldozer con Maquinistas. 1.000 Soldados. 15 Vehículos Nodriza. 15 Puestos de Mando Avanzado. 20 Helicópteros de Transporte de Personal. 10 Helicópteros Bombardero de Agua. Atención Logística al Operativo. Drones con Visores Térmicos para la Detección de puntos calientes. Nada de ello ha llegado a la Comunidad.

En el marco de la visita, Mañueco pidió al Gobierno más medios del Ejército y del Mecanismo Europeo de Protección Civil para reforzar el operativo ante los incendios que enfrenta Castilla y León, donde, precisamente, León es una de las provincias que presenta una situación más grave. N obstante, la Junta expresó ayer su intención de continuar reclamando soluciones para la situación que se presenta a causa de los siniestros.

Todo ello, ante el comienzo de una semana crucial para determinar la marcha del operativo.