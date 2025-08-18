30 incendios en CyL y 14 en Asturias, con ceniza en las playas

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Castilla y León llegó a la noche del domingo rozando los 30 incendios activos, de los cuales once se encontraban en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en las provincias de Zamora, León y Salamanca, mientras diez alcanzan el nivel 1 en León, Palencia, Salamanca, Ávila y Zamora. El balance de anoche en Asturias incrementa hasta catorce los incendios forestales, de ellos siete activos al sumar un nuevo foco en Somiedo. En la imagen, la playa de Pendueles con ceniza.