El Ayuntamiento de Villablino aconseja limitar la actividad física de alto impacto y usar mascarilla

El ayuntamiento de Villablino informa a los vecinos que, debido a los incendios forestales y las partículas que se encuentran en el aire, se recomienda limitar al máximo las actividades físicas de alto impacto, que incrementen la frecuencia respiratoria, especialmente en el caso de personas con problemas respiratorios, enfermedades crónicas, menores y personas mayores, así como utilizar mascarillas en el exterior, preferiblemente de alta protección, para reducir la inhalación de partículas en suspensión.

Además, aconseja a los vecinos que permanezcan en el interior de las viviendas en la medida de lo posible, manteniendo puertas y ventanas cerradas para evitar la entrada de humo, así como prestar especial atención a personas vulnerables.

Desde el consistorio aconsejan que se siga el régimen de recomendaciones y aviso, que dicte la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en función de la calidad del aire en tiempo real, facilitada en su página oficial.

En este sentido, recordó que se atienda “únicamente” a la información y recomendaciones emitidas a través de canales y medios oficiales, evitando difundir o seguir indicaciones no verificadas que puedan generar confusión o poner en riesgo la seguridad de la población.

Para finalizar, señala que el Ayuntamiento se pone a disposición de toda la población para atender cualquier consulta o petición de información, mediante la policía local y protección civil, a los números de teléfono 112 y 646 968 697, o bien los bomberos al 699 131 886 y 686 809 442.